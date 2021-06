Gran pesar en la comunidad por el fallecimiento de "Pirulo" Giammatolo

Tenía 55 años y estaba muy ligado al fútbol de la ciudad con paso por varias entidades locales. No se realiza velatorio y sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este mismo miércoles.

El deceso de Rubén Osvaldo Giammatolo causó gran tristeza en la comunidad. Más conocido como "Pirulo", tenía 55 años, era ferroviario y actualmente estaba jubilado.

A nivel comunitario estuvo vinculado a la actividad deportiva a nivel dirigencial, ya que se desempeñó como presidente del Club La Amistad y durante su gestión la institución participó en la Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría.

En 2004, a nivel bonaerense La Amistad participó Torneo Interligas de fútbol representando a Olavarría, torneo del que se clasificó campeón tras vencer en una recordada final a San Martín de Carhué; en esa oportunidad, tras la obtención del título, El Popular publicó "'Pirulo' es un dirigente de los de antes, de los que quedan pocos, pero por suerte subsisten, y mientras sigan en la huella serán espejos de los que aún no se decidieron, o todavía no tienen edad para empezar a serlo. Quien no lo conoce, no puede alcanzar a entender el trabajo y la pasión que este hombre que aún no ha cumplido 40 años le pone al fútbol".

También ocupó cargos dirigenciales en el Club Embajadores de Olavarría. En la actualidad se desempeñaba como dirigente del fútbol aficionado, en los torneos de Colonias y Cerros.

Sus restos, que no son velados, serán inhumados a las 13.30 horas de hoy en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en dicho lugar.