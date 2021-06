Local

El ecuatoriano Johu Castillo disputará la próxima ventana de las clasificatorias a las eliminatorias americanas para su selección.

El ala pivote ecuatoriano Johu Castillo fue citado por el combinado nacional para los próximos compromisos de su país, que serán ante Bolivia el 12 y 16 de junio, en el marco de las clasificatorias a las eliminatorias americanas.



La alegría y la emoción son dos sentimientos que hoy abundan en la vida cotidiana del nacido en Limones, Provincia de Esmeraldas, en Ecuador. Estas emociones brotan porque tendrá la posibilidad de vestir los colores que lo identifican, por segunda vez, y la chance llegó en un momento inmejorable.



Johu Castillo se predispuso al juego de compartir con Prensa CAE las sensaciones de la convocatoria y sostuvo: "Fue una noticia que, la verdad, ya venía sabiendo un poco, pero la tomé con tranquilidad hasta el día que me la confirmaron. Me emocioné mucho porque a todo jugador lo que más le conmueve es representar a su país". Y agregó: "La verdad es que estoy muy contento por esta oportunidad".



"Creo que me toma en un buen momento. Ya he ido anteriormente, pero no tenía los minutos y ni la carrera de estar jugando mucho tiempo. Ahora vengo jugando y me siento mejor física, mental y basquetbolísticamente, es un buen momento que creo que se va a notar", analizó Castillo respecto a su presente en Estudiantes de Olavarría en la Liga Argentina de Básquetbol (LAB).



Acerca de lo que imagina que encontrará en su regreso a Ecuador, el interno explicó: "Ahora hay un grupo renovado, somos la mayoría jóvenes con ganas de seguir, que el básquetbol en la Selección y el país mejore. Creo que va a haber cosas muy lindas y vamos a disfrutar los partidos que tenemos contra Bolivia. Se vienen cosas muy lindas".



En el final, dejó un mensaje para aquellos que lo acompañan a diario y lo ayudaron a alcanzar este sueño: "Hay un Johu nuevo, que la gente ya conoce o está conociendo. Estoy feliz también por los minutos que estoy teniendo con el equipo, más allá de cómo nos está yendo. Estoy contento por el rendimiento personal y también viendo que el trabajo tiene sus frutos. Seguiré trabajando para toda la gente que siempre me apoyó, que siempre confió en mí para que siga hacia adelante".



El seleccionado ecuatoriano tiene la inmejorable chance de meterse entre los 16 conjuntos americanos que disputarán las Eliminatorias en busca de un lugar hacia la próxima Copa del Mundo que se disputará en 2023. Para ello deberá vencer a Bolivia, combinado al que enfrentará el 12 y el 16 de junio en Tarija y Guayaquil, respectivamente. El jugador viajará el próximo 6 de junio para comenzar los entrenamientos con su Selección.