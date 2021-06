El miércoles se reanuda la burbuja de Junín

LAB Liga Argentina

Así lo confirmó oficialmente la Asociación de Clubes (AdC), que realizó algunas modificaciones del fixture anterior tras el parate. Estudiantes jugará dos partidos en la cancha de Ciclista.

La Liga Argentina de Básquetbol (LAB), cancelada entre el 22 de mayo y el 7 de junio para acompañar el confinamiento dispuesto por el gobierno nacional, se reanudará el próximo miércoles 9 de junio. De esta manera, el 9 y 10 se completará el mini torneo que comenzó en Ciclista Juninense con la disputa de la primera fecha el pasado viernes 21 mayo. Ese día Estudiantes perdió ajustadamente por 62-57 ante su homónimo de Concordia. Hasta el momento el equipo que dirige técnicamente Marcelo Macías no puede encontrar regularidad y tras el último traspié su marca es de 5 y 9 (35,7%), con lo que bajó a la undécima ubicación de la Conferencia Sur.

En cuanto a las novedades del Bataraz, el base o escolta Julián Ruiz intensificó los trabajos diferenciados tras su lesión muscular y estará en condiciones de jugar. Como se sabe, el ala pivote ecuatoriano Johu Castillo fue citado por su combinado nacional para los próximos compromisos de su país, que serán ante Bolivia el 12 y 16 de junio, en el marco de las clasificatorias a las Eliminatorias americanas. Será una excelente oportunidad para Castillo, pero una gran pérdida para Estudiantes de cara a la citada burbuja en Junín. Vale resaltar que tras la salida del equipo del base olavarriense Nicolás Lorenzo, la dirigencia estudiantil trabaja para sumar a un refuerzo, pero hasta el momento no se confirmó a nadie oficialmente. El nuevo programa de partidos es el siguiente:

Miércoles 9: a las 11, Quilmes de Mar del Plata vs. Estudiantes de Concordia; a las 15, Estudiantes de Olavarría vs. Tomás de Rocamora; y a las 17.30, Ciclista Juninense vs. Parque Sur.

Jueves 10: a las 11, Parque Sur vs. Estudiantes (O); a las 15, Tomás de Rocamora vs. Quilmes; y a las 17.30, Estudiantes (C) vs. Ciclista Juninense.

¿Cómo sigue? Cabe resaltar que a raíz de los distintos parates que sufrió la competencia por la pandemia de coronavirus, a esta altura del año a la serie regular de la Liga Argentina le faltan muchos partidos. Y las autorizaciones para disputar lo que falta depende de cada municipio. Por lo tanto, va ganando fuerza la idea de reunir a todos los equipos de una misma Conferencia en una única ciudad para disputar los partidos restantes.

Los responsables del torneo están estudiando la posibilidad de replicar el esquema que, aunque con dificultades, funcionó para la Liga Nacional. Según esa línea de pensamiento, todos los equipos irían a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para jugar los cotejos pendientes. Finalizada la serie regular los ocho mejores se quedarían para disputar los Playoffs, probablemente al mejor de tres encuentros. El único ascenso a la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), vale recordar, se definirá entre los ganadores de las Conferencias Norte y Sur.