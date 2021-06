06.06 | Federal Maximiliano Ferreira

El jugador explicó cómo transitó la enfermedad y agradeció la atención recibida. Ahora se viene la reanudación de la competencia.

El olavarriense Maximiliano Ferreira fue uno de los jugadores de Ciudad de Bolívar que tuvo Covid. El equipo de Mauricio Peralta atravesó por un duro momento, en ese contexto, ya que tuvo muchos contagios en las fechas anteriores.

La mayoría atravesó sin mayores problemas la enfermedad, aunque Ferreira tuvo complicaciones y por eso, una vez que fue dado de alta, explicó cómo se dio la situación que le tocó atravesar en los últimos días.

El pasado 24 de abril su hisopado dio positivo: "Dije, bueno, en unos días vuelvo a entrenar, a los futbolistas les agarra muy leve. Subestimé la enfermedad", comentó el futbolista en redes sociales.

En dos días "arrancó lo peor" precisó y narró que "uno de los momentos más tristes fue ese día que me llamaron para que vaya al hospital porque realmente no se veía bien la cosa", siguió.

"Después de un desmayo por varios pinchazos porque no encontraban esa malvada arteria para sacarme sangre, el doctor me comunica que había desarrollado neumonía bilateral. Por fortuna me iba a casa a afrontar esta situación", expresó Ferreira.

Pero eso ya pasó, fue dado de alta, por lo que valoró el trabajo de los profesionales: "Me atendieron de maravilla, admirable trabajo, con un promedio de 80 contagios por día para una población tan pequeña...", remarcó, quien también le agradeció al Club Ciudad porque "no sólo fue conmigo, sino con los 30 contagiados que hubo".

Vuelve el torneo

Los campeonatos de ascenso tendrán su regreso en el país, teniendo en cuenta que en primera división no hay acción sencillamente porque finalizó el campeonato. El resto de las categorías jugarán, luego del confinamiento, pero lo harán en la semana teniendo en cuentas las restricciones vigentes.

En ese caso, luego de distintas alternativas, Ciudad de Bolívar jugará ante Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi, pero en el "Guillermo Trama", ya que no se puede presentar en la vecina ciudad por disposición municipal. Entonces, el equipo de Mauricio Peralta será local solamente en los papales ya que el duelo será en la cancha del "Papero".

Ese duelo, con varios olavarrienses, será mañana desde las 14.30. A su vez, también habrá presencia local en otros escenarios: Olimpo recibirá a Juventud Unida Universitario de San Luis (mañana a las 15); Desamparados visitará a Estudiantes de San Luis (mañana a las 16) y Sansinena visitará a Peñarol de San Juan (martes a las 15).

En cuanto a la Primera "B" Metropolitana, en la reanudación del campeonato habrá duelo local: mañana, desde las 15.30, Defensores Unidos de Zárate (Juan I. Barbieri) será local ante UAI Urquiza (Carlos Battigelli); mientras que por la Primera Nacional -con Ignacio Pietrobono, ya recuperado de Covid- Defensores de Belgrano visitará el jueves desde las 15 a Santamarina de Tandil.