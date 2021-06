LAB El nuevo jugador de Estudiantes ya se entrena en el Parque Carlos Guerrero

El escolta uruguayo Martín Trelles regresa a la Liga Argentina tras su breve paso por Parque Sur de Concepción del Uruguay en los Playoffs de la temporada 2017/2018.

Sabido es que con vistas a la próxima ventana de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol (LAB) a disputarse en Junín el miércoles y jueves próximos, Estudiantes sumó a su plantel al perimetral Martín Trelles, de último paso por Hebraica y Macabi de la Liga de Uruguay, equipo que finalizó en la duodécima colocación.

El escolta en el último curso en la competencia de su país terminó con promedios de 10,6 puntos (55% en tiros de tres puntos y 94% de libres), 2,8 asistencias y 2,6 rebotes cada 27 minutos en 10 partidos disputados. El perimetral de 25 años de edad (nació el 24 de enero de 1996) y 1,86 metros de altura ocupará el lugar que quedó en el plantel tras la salida del base olavarriense Nicolás Lorenzo (38 años), que se había decidido semanas atrás y ya no estuvo presente en el último juego ante Estudiantes de Concordia. Nico había llegado al club en marzo último y tras su paso por el Bata al cabo de ocho encuentros promedió 3,2 puntos y 1,1 rebotes en 12 minutos.

En su presentación ante el plantel Trelles compartió sus sensaciones: "Llego con muchas ganas y expectativas, con ganas de jugar. Sé que realmente el club hizo un esfuerzo muy grande para que yo pueda estar acá. Puedo aportar con el tiro exterior y deberé acoplarme a la dinámica del equipo. Sé que corren la cancha y buscan goles en transición, así que espero tener estos entrenamientos antes de la gira para acoplarme bien".

Y agregó respecto a su llegada al país: "Fueron días muy complicados, estuvimos hasta último día esperando un permiso, llegó y sacamos de apuro todo, el seguro, pasajes y en dos horas tenía que armar la valija. Complicado, estresante el viaje, largo pero feliz y contento de estar acá".

Vale recordar que para el uruguayo será la segunda experiencia internacional, ya que la primera fue defendiendo los colores de Parque Sur de Concepción del Uruguay en la temporada 2017/2018 de la Liga Argentina. En esa oportunidad arribó al conjunto entrerriano para disputar los Playoffs y su equipo quedó rápidamente eliminado a manos de Centro Español de Plottier en cuartos de final por 3-2. En la serie promedió 5,8 puntos (20% dobles y 37% triples) y 1,2 rebotes en 16 minutos (el uruguayo llegó para ocupar el lugar del venezolano Emiro Hernández).

En su país, además del último paso por Hebraica y Macabi, Martín Trelles formó parte de varias instituciones entre Liga y Metro, como Bohemios, Sayago, Miramar, Capitol, Unión Atlética y Welcome. Con esta última institución disputó la Liga Sudamericana en 2018, en la que compartió el Grupo "D" con Libertad de Sunchales, Flamengo y Goes, y el equipo uruguayo finalizó tercero con un balance de un triunfo y dos caídas.

Además, a los 18 años fue convocado para formar parte del plantel Sub 18 que compitió en el FIBA Américas disputado en Colorado Springs, Estados Unidos. En ese torneo el combinado charrúa terminó en la octava colocación y el escolta cerró su participación con medias de 5 puntos, 2,8 rebotes, 1,2 asistencias e igual promedio en robos estando 16 minutos en cancha durante cinco juegos.

Objetivo Junín

Sabido es que la LAB, cancelada entre el 22 de mayo y el 7 de junio para acompañar el confinamiento dispuesto por el gobierno nacional, se reanudará el próximo miércoles. De esta manera, se completará el mini torneo que comenzó en Ciclista Juninense con la disputa de la primera fecha el pasado viernes 21 mayo. Ese día Estudiantes perdió ajustadamente por 62-57 ante su homónimo de Concordia. Hasta el momento el equipo que dirige técnicamente Marcelo Macías no ha podido encontrar regularidad en su juego y tras el último traspié en Junín su marca es de 5 y 9 (35,7%), con lo que quedó en la undécima ubicación de la Conferencia Sur.

Uno de los principales problemas de Estudiantes es su bajo promedio de goleo (64,7 puntos por juego tras 14 partidos), por lo que se espera que con la buena puntería perimetral del uruguayo Martín Trelles ese déficit se pueda empezar a mejorar.

En cuanto a otras novedades del Bataraz, el base o escolta Julián Ruiz superó su lesión muscular y está en condiciones de jugar. Como se sabe, el ala pivote ecuatoriano Johu Castillo fue citado por su combinado nacional para los próximos compromisos de su país, que serán ante Bolivia el 12 y 16 de junio, en el marco de las clasificatorias a las Eliminatorias americanas. Será una excelente oportunidad para Castillo, pero una gran pérdida para Estudiantes de cara a la citada burbuja en Junín, cuyo programa de partidos es el siguiente:

Miércoles: a las 11, Quilmes de Mar del Plata vs. Estudiantes de Concordia; a las 15, Estudiantes de Olavarría vs. Tomás de Rocamora; y a las 17.30, Ciclista Juninense vs. Parque Sur.

Jueves: a las 11, Parque Sur vs. Estudiantes (O); a las 15, Tomás de Rocamora vs. Quilmes; y a las 17.30, Estudiantes (C) vs. Ciclista Juninense.

Luego de disputados los dos próximos juegos a Estudiantes le restarán diez presentaciones más para finalizar la fase regular, donde los ocho primeros de los catorce de la Conferencia Sur avanzarán a los Playoffs en la búsqueda del único ascenso a la Liga Nacional (LNB). El equipo estudiantil deberá enfrentar en dos oportunidades a Ciclista Juninense, Lanús, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Racing de Chivilcoy y Rivadavia de Mendoza.