"Estoy orgulloso de haber venido"

Diego Cañete contó cómo son sus días en Hong Kong

El olavarriense ya lleva prácticamente dos años en el país asiático. El torneo terminará en los próximos días y su idea, en principio, sería regresar a la Argentina. "Es como que ya cumplí a lo que yo vine", expresó.

Diego Cañete, tal vez, está en el tramo final de su estadía en Hong Kong. Allí en los dos últimos años vivió una gran experiencia, personal y deportiva, en distintas categorías del fútbol de aquel país asiático. Hoy, aún sin alguna confirmación precisa, el delantero disfruta de su presente ya que aprovechó al máximo esa chance justo en un momento donde su carrera comenzaba a apagarse en la ciudad.

Hoy Cañete juega en la segunda división de Hong Kong, pero tuvo su presencia en la Primera. Más allá del horario, ya que para el jugador se trató de las 6, atendió el pasado jueves el teléfono y le brindó unos minutos al programa Conexión Deportiva para hablar de su presente deportivo, aunque también del futuro inmediato y de sus proyectos.

"Estoy bien, el tema de la pandemia ya está más tranquilo. La segunda ola la pasamos hace meses, con lo cual es una vida normal. Ya me vacuné, con las dos dosis, aunque igualmente hay una organización muy importante y un protocolo que te permite controlar todo", describió el olavarriense del otro lado del mundo, muy cerca de donde arrancó todo.

Luego de dicha explicación, teniendo en cuenta el contexto por el cual atraviesa el mundo debido a la pandemia, el futbolista se refirió a su actualidad: "Actualmente estoy jugando en Metro Gallery FC, que sería como una segunda división. Por ahora muy bien con eso", explicó.

"Me acoplé muy bien. Me costó en el principio, por el tema del clima ya que es muy pesado; también por el idioma y por la comida. Pero me adapté bastante bien, ya se van a cumplir dos años desde que estoy acá. Y muy bien", contó el delantero que se maneja con el inglés: "Aprendí lo básico, para entender, aunque me cuesta hablar". Sin embargo, más allá de las dificultades que presentaron esos cambios, el olavarriense valoró que "estoy muy contento de vivir esta experiencia".

A su vez, en el plano futbolístico evaluó que "hay equipos muy duros, es muy estricto en lo físico porque ellos corren mucho, aunque son muy livianos, flacos, con lo cual si no estuviera a la altura desde ese sentido no podría jugar porque corren mucho".

Además, Cañete narró que "acá me han cambiado la forma de jugar, no soy el jugador que era antes en el sentido de que sumé mucho sacrificio y marca a lo que hacía siempre ya que yo jugaba, gambeteaba y corría siempre para adelante. Ahora sumé el sacrificio para defender; costó pero dicen que lo que cuesta vale".

Igualmente, más allá de su actualidad, puso dudas en cuanto a su continuidad. "La idea ya sería regresar. Hace dos años que estoy acá. Se extra Argentina, la familia, los amigos y mi hijo. Vine por un año, ya voy para dos acá. Hay una posibilidad de quedarse, aunque en otro lado, en una ciudad que está pegada a Hong Kong. Tengo contrato hasta los primeros días de julio, pero veremos... tiempo al tiempo", indicó el olavarriense.

Entonces, en los próximos días se conocerá el destino de Diego Cañete, aunque por lo pronto destacó esta chance que le dio el fútbol. "Tuve varias oportunidades en mi carrera, aunque por distintas circunstancias, o por distintas elecciones que yo tuve en mi vida, no las he sabido aprovechar. Ahora me llegó con 33 años, ya no jugando en un nivel donde por ahí te pueden ver ya que estaba en Colonias y Cerros".

"Decidí aprovecharla más que nada por la experiencia, para ver si estaba capacitado para semejante desafío. Siempre me pregunté 'qué hubiese sido de mí si hubiese dado el ciento por ciento para ver hasta dónde llegaba'. No me tocó con 20 años, sí con 33, con lo cual decidí aprovechar, aunque esta experiencia fue al otro lado del mundo. Y eso también fue un desafío", reconoció.

Sin embargo, más allá de su explicación y de todo lo vivido, dejó en claro que "nunca me arrepiento de las cosas que hago, y ahora estoy orgulloso de haber venido". A su vez, indicó que "la plata es muy importante, no digo que no, pero queda en un segundo plano. Lo tomé más como un desafío personal, para ver si estaba capacitado para jugar en otro lado".

Es que "solamente me tocó en la Argentina, y en Federales, ya que cuando fui a Belgrano (de Córdoba) no tuve la oportunidad de demostrar. Vine a la Primera de un país, y me sentí bien. Jugué la mayoría de los partidos, hasta que tuve la desgraciada lesión que me tocó vivir, aunque acá estamos... más fuertes que nunca", sostuvo.

Nuevamente metido en el plano futbolístico, Diego Cañete explicó de qué juega. "Cuando vine al Rangers, que es el equipo que está en la Premier, ahí me utilizaron tipo de volante, parecido a lo que yo jugaba, pero a su vez tenía que marcar al volante. Ahora estoy como '9', donde no estaba acostumbrado, aunque está bueno porque vas aprendiendo otras cosas ya que tengo que aguantar, jugar de espaldas o descargar".

"Me costó al principio porque tienen una manera distinta de jugar. Al principio encaraba y tiraba una rabona, pero ellos me decían que no, que juegue simple. Por eso tuve que entender lo que ellos querían de mí", señaló el delantero y aclaró que "antes no me salía una jugaba y me fastidiaba, ahora ellos me dicen 'hacé esto' y lo hago. De otra manera, si no les hago caso, ellos lo toman como un insulto, como algo grave, con lo cual prefiero hacerles caso y decirles que sí, más allá de que no tengan razón".

Los pasos a seguir En otro tramos de la charla, el olavarriense describió lo que puede pasar en las próximas semanas. "Acá el torneo termina el 20, yo tengo vuelo para el 7 de julio. Veré qué me conviene y qué no ya que estar acá es bueno desde lo económico, pero por ahí estoy mal yo como persona porque no estoy en el lugar donde quiero estar".

También analizó que "ya hace casi dos años que estoy y es como que ya cumplí a lo que yo vine. Veré qué pasa", pero también reconoció que si regresa a la Argentina tampoco tiene definido qué será de su futuro: "El mes que viene cumplo 35, no tengo para mucho más, aunque la idea es estar siempre ligado al fútbol. Puede ser enseñando ya que compré algunos materiales que todavía no están allá, como para poder transmitir la experiencia que viví acá. Voy a estar disponible para las personas que quieran aprender".

Y, además, señaló que "mi retiro va a ser en El Fortín siempre y cuando me lo permitan. Me crié ahí y me gustaría terminar mi carrera ahí", cerró Diego Cañete.