Pedro De La Vega: "Sería lo más lindo jugar un Juego Olímpico"

El olavarriense habló con TyC Sports en su regreso al país tras jugar con la selección Sub-23 en Marbella.

En la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, la selección Sub-23 de Fernando Batista disputó dos partidos amistosos ante Dinamarca y Arabia Saudita en Marbella, en los que Argentina se quedó con la victoria.

Uno de los jugadores que formaron parte de la nómina fue el olavarriense Pedro De La Vega, quien convirtió un gol en el segundo encuentro.

En su regreso al país, el jugador de Lanús dialogó brevemente con TyC Sports y mostró su ilusión de formar parte de la cita olímpica. "Yo a muchos chicos los conocía del Sub-20, a otros no porque en la lista de sub-23 no me había tocado estar. Es un sueño, sería lo más lindo jugar un Juego Olímpico. Yo lo veía desde chiquito, así que estar acá y tener la posibilidad de meterme en esta lista es algo muy lindo", expresó.

A su vez, comentó que durante las prácticas en el Predio que la Asociación del Fútbol Argentino tiene en Ezeiza, no logró cruzarse con Lionel Messi y compañía ya que se encuentran en una burbuja aparte, pero les deseó lo mejor en la Copa América. "Te dan ganas de quedarte a vivir acá, es el sueño de cualquier jugador. Estuvimos entrenando pero no nos cruzamos con los de la mayor porque ellos están en la burbuja. Ahora los vamos a alentar", concluyó.

El DT de la Argentina deberá dar a conocer la lista para los Juegos, que serán del viernes 23 de julio al domingo 8 de agosto. El equipo debutará el jueves 22, un día antes de la inauguración, contra Australia por el Grupo C, con el objetivo de conquistar su tercera medalla de oro en la disciplina.



Por otra parte, se conoció en los últimos días que el jugador surgido en Ferro Carril Sud despertó el interés de dos clubes de Europa. El primero se trata de Fiorentina: su DT Gennaro Gattuso estuvo presente en los amistosos viendo al futbolista de 20 años. El segundo se trata del club inglés Norwich City, que lo vería con buenos ojos para reemplazar al argentino Emiliano Buendía.

De todas maneras, lo cierto es que a pesar de que el interés existe, aún no hubo ofertas formales por el delantero granate.