La AdC confirmó el fixture

LAB Liga Argentina

Estudiantes será sede entre el 21 y el 28 de este mes. En la continuidad de la fase regular de la Conferencia Sur, el Bata disputará cinco partidos en casa. El primero será ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.

El pasado martes Estudiantes fue designado como organizador entre el lunes 21 y el lunes 28 del corriente de una nueva burbuja perteneciente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquetbol (LAB). La Asociación de Clubes (AdC), ente organizador del certamen, oficializó este miércoles el fixture de la actividad a disputarse íntegramente en las instalaciones del Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero.

De acuerdo con lo previsto, llegarán hasta el recinto de la entidad estudiantil los equipos de Rivadavia de Mendoza, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Lanús, Racing de Chivilcoy, Ciclista Juninense y Quilmes de Mar del Plata. El siguiente es el programa completo de partidos de la burbuja a realizarse en nuestra ciudad:

Lunes 21. A las 11, Ciclista vs. Lanús; a las 15, Quilmes vs. Racing; y a las 19, Gimnasia vs. Estudiantes. Martes 22. A las 11, Lanús vs. Quilmes; a las 15, Gimnasia vs. Ciclista; y a las 19, Estudiantes vs. Rivadavia.

Jueves 24. A las 11, Ciclista vs. Rivadavia; a las 15, Quilmes vs. Gimnasia; y a las 19, Racing vs. Estudiantes. Viernes 25. A las 15, Rivadavia vs. Quilmes; y a las 19, Estudiantes vs. Lanús.

Domingo 27. A las 11, Quilmes vs. Ciclista; y a las 15, Rivadavia vs. Gimnasia. Lunes 28. A las 11, Rivadavia vs. Estudiantes.