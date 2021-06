Reunión en la pista "Humberto Angel Corradi"

La UCO convocó a un nuevo encuentro hoy al mediodía. El 31 de agosto, como fecha límite, deben entregar el espacio a la comisión directiva de Racing A. Club, dueño de las tierras.

Los integrantes de UCO (Unión Ciclistas Olavarrienses) citaron para hoy, al mediodía, a los deportistas de la ciudad para tener un nuevo encuentro en la pista "Humberto Angel Corradi" y así definir pautas a seguir, teniendo en cuenta que nada cambió en estos días: el 31 de agosto, como fecha límite, deben entregar el espacio a la comisión directiva de Racing A. Club, dueño de las tierras.

Entonces, se reunirán para tratar la problemática y ahí definirán qué harán. "Nos vamos a juntar en la pista porque estamos medios complicados; el club sigue pidiendo que el 31 le entreguemos el lugar. Nosotros estamos con que no y el Municipio, que está en el medio, no nos da ninguna respuesta positiva... no nos dice nada", indicó ayer Mario Di Martino antes del encuentro.

Además, explicó que en lo inmediato "no sabemos lo que va a pasar" aunque tiene en claro que "sí sabemos que el club quiere que el 31 le entreguemos las tierras. Eso es claro, por lo que nos vamos a juntar mañana (por hoy). No sé qué va a pasar en la reunión".

Sin evento. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual, que puntualmente atraviesa la provincia de Córdoba, la Federación Argentina de Ciclista de Pista y Ruta, la Federación Ciclista Cordobesa y el Club Ciclista Velocidad, que tenía a cargo la organización del evento, resolvieron en conjunto la suspensión del Campeonato Argentino de Ciclismo de pista para las categorías menores y juniors.

El mismo tenía que disputarse entre el 8 y 11 de julio, aunque se mantendrá la plaza, con lo cual próximamente se anunciará en qué fecha se llevará a cabo dicho evento. Entonces, en ese sentido, la Federación Ciclista Olavarría Centro quedó a la espera de la definición.