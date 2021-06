Comenzó la venta de entradas para la burbuja en Estudiantes

LAB Liga Argentina

Hay cupos limitados y es exclusiva para socios. Se pueden adquirir este jueves y viernes de 11 a 17 en la secretaría del club. El abono para presenciar los 14 partidos es de $2000.

Este lunes 21 de junio hasta el lunes 18 se disputará en el Club Atlético Estudiantes la burbuja correspondiente a la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Basquet.

Es por ello que se encuentra abierta la venta de entradas, las cuales se pueden adquirir este jueves y viernes de 11 a 17 en la secretaría del club. El abono para presenciar los 14 partidos es de $2000 y los cupos son limitados.

El fixture:

Lunes 21. A las 11, Ciclista vs. Lanús; a las 15, Quilmes vs. Racing; y a las 19, Gimnasia vs. Estudiantes. Martes 22. A las 11, Lanús vs. Quilmes; a las 15, Gimnasia vs. Ciclista; y a las 19, Estudiantes vs. Rivadavia.

Jueves 24. A las 11, Ciclista vs. Rivadavia; a las 15, Quilmes vs. Gimnasia; y a las 19, Racing vs. Estudiantes. Viernes 25. A las 15, Rivadavia vs. Quilmes; y a las 19, Estudiantes vs. Lanús.

Domingo 27. A las 11, Quilmes vs. Ciclista; y a las 15, Rivadavia vs. Gimnasia. Lunes 28. A las 11, Rivadavia vs. Estudiantes.