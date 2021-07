"Hicimos todo para llegar"

Natación

Daiana Moura no formará parte de la delegación en los Juegos Paralímpicos de Tokio. La olavarriense se dedicó de lleno, pero las secuelas del Covid no le permitieron un desarrollo normal.

Daiana Moura cerró, semanas atrás, un ciclo. La olavarriense, que buscó alternativas para cumplir el sueño de estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio, finalmente no formará parte de la delegación de natación debido -en parte- a lo complejo que resulta el sistema de clasificación del deporte y la cantidad de plazas que entrega para la cita.

Igualmente su camino sigue y ya piensa en próximos objetivos luego de un año duro: se fue de Olavarría para trabajar cerca de su entrenadora en Córdoba, pero el Covid impidió ese avance y, hasta hoy, su rendimiento no es el óptimo.

Daiana Moura en este 2021 estuvo en dos selectivos, en Buenos Aires, donde finalmente se dio a conocer la nómina de nadadores que estarán en los Juegos Paralímpicos, del 24 de agosto al 5 de septiembre. Allí, los atletas buscaron dar lo mejor y homologar marcas para el Comité Paralímpico Internacional.

Luego de todo lo vivido, Moura valoró que "soy Nº 10 en el mundo en los 100 metros pecho, lo cual es algo para celebrar por más de que no se haya llegado a la clasificación", explicó quien forma parte de la Agencia Córdoba Deportes.

Además, la deportista narró lo sufrido en los últimos meses porque "a mí el Covid me perjudicó mucho en el rendimiento y la parte física; bajé cerca de 10 kilos y todavía no llegué a mi peso anterior. Tampoco la potencia muscular que tenía antes".

"De todas formas, haber bajado la marca en los 50 metros libres es una señal de que hay que tener paciencia, y que de a poco todo puede volver a lo anterior", remarcó en cuanto a su idea y dejó en claro que "voy a seguir entrenando acá porque estoy en un equipo, con una excelente profesional y no hace ni un año que vine.

Y todo tiene un período de adaptación ya que en Olavarría estamos cerca de todo, pero acá tenés en colectivo tenés una hora para ir y otra para volver, además de lo que hay que esperar. También me tuve que aprender los recorridos y hacer reconocimiento de zona", destacó.

Para Daiana Moura se cerró el ciclo, que termina cada vez que se llega a los Juegos Paralímpicos. Entonces, ahora comienza todo de nuevo: "Mi próximo objetivo son los Juegos Parapanamericanos de Chile, en 2023. Es lo que sabemos que hay, por ahora, veremos si aparece algo antes ya que con la pandemia todo se va reprogramando".

La olavarriense ya fue parte de Lima, incluso estuvo cerca de una medalla, pero su presente es otro: "Hay más tiempo de preparación, incluso lo de Tokio se hizo todo en poco tiempo", ya que en este período hubo muchos cambios para tratar de lograr la meta de estar en los Juegos.

Finalmente no pudo ser, y su último intento de lograr las marcas fue en Parque Roca hace dos semanas donde se presentó en las pruebas de 50 y 100 libres y 100 pecho: "Estuve en las tres pruebas, y la única que pude bajar fue en 50".

Entonces, con todo lo ocurrido, hizo un balance del trabajo realizado en el último tiempo: "Pude mejorar en muchos aspectos técnicos y además me siento más acompañada, con un equipo y una institución atrás. La decisión la tomé para estar mejor, y a veces eso es difícil".

En cuanto a la chance de ir a Tokio, Moura indicó que "hasta último momento hicimos todo para poder llegar, hubiera sido muy lindo, pero no se dio. Hay que seguir trabajando para nuevos objetivos. Y con más continuidad ya que entre la cuarentena y el Covid tuve que parar varias veces; y cuando volví fue de manera progresiva".

Daiana Moura, además, dejó en claro que "se termina una etapa, pero hay que enfocarse en otro proyecto", indicó la olavarriense que adelantó que habrá un pequeño receso, para descansar. "Este es el momento, porque después ya no se puede, por el tema de los calendarios".

En otro sentido, la entrenadora Constanza Quellet explicó que "el sistema de clasificación de este deporte es bastante particular. La cantidad de nadadores que hacen marcas generan un puntaje para el Comité Paralímpico Internacional, lo que determina la cantidad de plazas: femeninas y masculinas.

Es decir que no todos los nadadores con marca tienen su plaza. Y para elegir esas plazas se toma a los mejores en el ranking del 2021 y no importa la categoría que tienen", contó y señaló que "el mérito de Dai fue haber logrado una marca B y está en un puesto Nº 10 del mundo, en la prueba de 100 metros pecho SB11".

A su vez, Quellet indicó que "el mayor problema que estamos teniendo es la respuesta física. 'El cuerpo no me hace lo que yo le pido' me dice todo el tiempo. Con el Covid no tuvo secuelas cardíacas o pulmonares, pero sí musculares. Por eso ahora tenemos un receso, para retomar en el agua en algunos días y así continuar con la programación".

"Ahora nos vamos a enfocar en Chile e incluso, con más tranquilidad, trataremos de incorporar un tercer estilo. Porque ella maneja dos y entonces buscaremos otro para ver cómo nos va, pero eso lo haremos con más tiempo", explicó Quellet.

Resta menos para los Juegos Paralímpicos de Tokio, y en natación ya están los nueve deportistas que representarán a la Argentina. Plazas masculinas: Fernando Carlomagno, Iñaki Basiloff, Matías De Andrade, Diego Nicolás Rivero, Lautaro Maidana Cancinos y Lucas Poggi. Suplentes: Sergio Sayas, Facundo Arregui y Nicolás Ricci.

Plazas femeninas: Daniela Giménez, Analluz Pellitero y Nadia Báez. Elizabeth Noriega se quedó con una Wild Card para también ser de la partida en Tokio.