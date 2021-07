El Fortín, dueño del clásico

Local Primera División

El Fortín le ganó bien a Ferro, por 3 a 0. Quimey Marín y Gustavo Tolosa fueron los goleadores. El local terminó con 9.

El Fortín, que no venía bien en el torneo, pudo recuperarse este domingo. Y fue, además, en el clásico del riel ante Ferro Carril Sud. El equipo de la Urquiza lo ganó bien, por 3 a 0, y así se completó la quinta fecha del torneo de Primera División de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Quimey Marín fue uno de los destacados del encuentro y marcó dos goles (5' PT y 44' ST), mientras que también convirtió Gustavo Tolosa (24' ST). Ferro, por su lado, perdió por primera vez en el torneo y sufrió dos expulsiones: Jonathan Campos y Emanuel Sbardolini.

Posiciones. Estudiantes, 15; Embajadores, 13; Racing, 10; Loma Negra, 8; El Fortín y San Martín, 7; Luján, 6; Ferro Carril Sud, 5; Atlético Hinojo, 4; Municipales, 3; El Provincial y Sierra Chica, 1.

Lo que viene. La sexta fecha se jugará el próximo fin de semana, con el siguiente orden: San Martín vs. Hinojo, Racing vs. Loma Negra, El Fortín vs. Luján, El Provincial vs. Sierra Chica, Municipales vs. Ferro y Estudiantes vs. Embajadores.