El debut del Bata en la Liga

Se cumplen 25 años del primer partido de Estudiantes en la LNB ante su homónimo bahiense, con Manu Ginóbili. El recuerdo de Bruno Crivelli.





La edición del domingo de EL POPULAR, en la sección "De hace 25 años" (semana del 12 al 18 de septiembre de 1996), ofreció a los lectores un gran dato para el deporte de Olavarría: Estudiantes hacía su debut en la Liga Nacional de Básquetbol.

Con 22 años y en su tercera temporada en Estudiantes, el base Bruno Crivelli -oriundo de Pergamino- formó parte del plantel albinegro que debutó el 13 de septiembre de 1996 en la Liga Nacional de Básquetbol. En el Maxigimnasio del Parque Carlos Guerrero el Bataraz vencía a Estudiantes de Bahía Blanca por 103 a 81, ante un impresionante marco de público que presenciaba la histórica entrada a la máxima categoría.

"Recuerdo de aquel partido la ansiedad enorme de jugar porque era el inicio de Estudiantes en la Liga Nacional, encima veníamos de una temporada anterior extraordinaria en el TNA. Ganamos siendo la mayoría jugadores nacionales y como anécdota me queda haber convertido cuatro puntos contra dos de Manu Ginóbili", indica Crivelli de aquel momento.

El básquetbol lo hizo quedar en la ciudad donde disfruta de sus tres hijos: Lautaro (18), Luca (16) y Benjamín (6) que concurren semanalmente al Club porque los tres "juegan al fútbol en Estudiantes" dice orgulloso.

Para Bruno, septiembre del 96' significó volver a estar en la Liga Nacional. "Con 17 años debuté en la Liga en Gimnasia de Pergamino. Hice tres años y después llegué a Estudiantes donde jugué dos temporadas en el TNA y una en la Liga. La expectativa era enorme porque se trataba de volver a cumplir con el sueño de estar en el mayor nivel del básquet", sostiene.

A la hora de consultarlo sobre su nivel deportivo, el base de Pergamino la definió como "un buen aprendizaje en mi corta trayectoria. Tuve varios partidos buenos donde me sentí mejor que en otros, pero los mejores fueron los que ganábamos porque se disfrutaban entre todos. Y entre los jugadores que admiraba estaban Miguel Cortijo y a Marcelo Milanesio".

Su paso por Estudiantes le dejó "muchas cosas importantes. Era mi primera salida de casa, todo nuevo y un gran aprendizaje desde lo humano como lo deportivo. Fueron tres años de menor a mayor. Tengo muchas personas conocidas en el Club y el mejor de los recuerdos".

Luego volvió a hablar de Ginóbili y aquel primer partido de Estudiantes en la Liga Nacional frente a Estudiantes de Bahía Blanca. "Es increíble todo lo que pasó después con Manu en la selección como en la NBA. Hace 25 años era muy joven. No me acuerdo si en algún momento estuvimos los dos juntos en la cancha, pero tengo el privilegio de haber jugado contra Manu. Y si mirás la síntesis de ese partido yo hice cuatro y él dos porque un amigo de Pergamino me mandó hace un tiempo atrás el recorte del diario, así que no puedo tener mejor anécdota", dijo con una sonrisa para el cierre.