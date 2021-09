Néstor "Che" García es el nuevo entrenador de la selección argentina de básquet

Nac. e Int.

La noticia fue oficializada por la Confederación Argentina de Básquet. El bahiense de 56 años reemplazará a Sergio Hernández. "Cumplo un sueño y asumo la mayor responsabilidad de mi carrera", expresó.

Tras la ida de Sergio "Oveja" Hernández, la Confederación Argentina de Básquet (CAB) anunció en la mañana de este martes la contratación de Néstor ''Che'' García como nuevo entrenador de la selección argentina.

"Al fin se dio. Esto es un sueño y, a la vez, una gran responsabilidad. La mayor de mi carrera. Por eso quiero agradecer a todos los que me han permitido llegar hasta acá y a la confianza del presidente Fabián Borro y el Consejo Directivo de la Confederación. Y también anunciar que lo mío no será una conducción personalista. Pasará por escuchar, componer, continuar y rodearme de los mejores. Un nuevo ciclo comienza en el básquet argentino, siempre respetando un legado. Estoy con muchas ganas e ilusión para ir por el objetivo grande de que Argentina se mantenga en la elite del básquet mundial", expresó García al sitio oficial de la CAB.



El bahiense de 56 años cuenta con una más que experimentada carrera como entrenador a nivel clubes y selecciones desde 1990. En Argentina, dirigió a Boca Juniors, Atenas de Córdoba, Estudiantes de Bahía Blanca, Peñarol de Mar del Plata, Argentino de Junín, Quimsa y San Lorenzo. Además, hizo su carrera como DT principalmente en Venezuela, con pasos por clubes de México, Uruguay, España, Brasil, Puerto Rico y Arabia Saudita.

En cuanto a selecciones, dirigió tres: Uruguay en 2003, Venezuela de 2013 a 2017 donde ganó el Sudamericano de 2014 y de 2016 y el FIBA Américas 2015, y un último paso por República Dominicana.

"Me ha tocado jugar contra Argentina, escuchar el himno de mi país, el que me contrató y creyó en mí, y el de Argentina enfrente, y son cosas muy fuertes. Yo soy muy argentino, en todo. Y siento que este reconocimiento que me dan es más por lo que estuve afuera y ahora tengo que ratificarlo adentro. Y lo intentaremos hacer en esta nueva etapa", explicó.



Asimismo, ya tuvo un breve paso por la selección como técnico cuando obtuvo el Sudamericano 2012 en Chaco, siendo campeón de forma invicta, con Leo Gutiérrez como MVP y dos talentos jóvenes como Facu Campazzo, Nico Laprovittola y Marcos Delía. Además, fue asistente de Julio Lamas en el Preolímpico de 2011 en Mar del Plata.

Al respecto, comentó que "es un día muy especial porque si bien yo dirigí en otros ocho países, me siento muy argentino y deseaba esta oportunidad. Es algo increíble. Porque estuve por todos lados pero, en el final, quería dirigir a nuestra Selección. Ya lo hice en aquel Sudamericano y antes como asistente de Julio (Lamas), pero esto será otra cosa. Hoy verdaderamente siento que hice una carrera".



Al hablar de objetivos, describió que el principal será "mantener el lugar en la elite que Argentina ocupa hace décadas". Habló de la importancia de los resultados, del ranking, de seguir entre las potencias, pero aclaró que "lo deportivo irá unido a esta nueva etapa en la que buscaremos sumar a todo el mundo".

"Yo soy alguien con un sentimiento muy puro hacia todo el mundo, no soy de prejuzgar ni de tener diferencias. Siento que llego con apoyo en todos los sectores, pero con cada uno hablaré y escucharé. Sería un error cerrarme. Me voy a rodear con mucha gente y de lo mejor que haya, porque se viene una época nueva para mí y hasta para quienes ya fueron participes de grandes cosas. Deberemos ajustarnos a ese cambio y buscar seguir creciendo", analizó quien en 10 días viajará al país para comenzar con el trabajo, ver la Liga Nacional desde su comienzo y definir su cuerpo técnico.

García tendrá su debut oficial el 25 de noviembre por las ventanas clasificatorias para el Mundial 2023. Será como local ante Paraguay.