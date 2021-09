Volvió Abelairas, ganó El Fortín

Local Primera División

En el regreso de Matías Abelairas a su club, El Fortín empezó el certamen de Primera División con un triunfo. Fue 1 a 0, en el final ante Sierra Chica

Matías Abelairas hizo este miércoles su presentación en la Primera División de Olavarría. Luego de una extensa carrera como profesional, el volante regresó a su club, donde dio los primeros pasos, y fue parte de la victoria de El Fortín, ante Sierra Chica, en el inicio de la competencia.Es que arrancó la segunda fecha, que en realidad es el debut en el "Norberto Desanzo" ya que la primera quedó pendiente por lluvia. Y, por la tarde, El Fortín superó por 1 a 0 a Sierra Chica, en el "Pedro Iriart Legorburu", para empezar con el pie derecho.El gol fue de Gervasio Pelaytay, a los 47m. del segundo tiempo. Abelairas completó los 90 minutos y fue parte, entonces, de la victoria de su equipo que pudo sumar de a tres pese a numerosas bajas. Sierra Chica, en tanto, sigue sin una buena racha.La fecha sigue por la tarde-noche, con tres duelos: Racing vs. Hinojo, Ferro vs. Loma Negra y San Martín vs. Municipales.