Díaz Aspiroz finalizó octavo en el Mundial de Paracanotaje

El palista local tuvo un gran desempeño en la Final A KL1m 200 metros. Mejoró sus marcas de las semifinales y de la Final B de los Juegos Paralímpicos.

El palista olavarriense que entrena en Estudiantes, Lucas Díaz Aspiroz, finalizó octavo en la Final A KL1m 200 metros del Mundial de Paracanotaje disputado en Copenhague, Dinamarca.

El deportista local finalizó la prueba con un tiempo de 53.17 segundos, superando sus marcas anteriores de: 55.70 en la semifinal y 54.34 en la final B de los Juegos Paralímpicos de Tokio. De esta manera, Díaz Aspiroz se colocó entre los ocho mejores del mundo en su categoria.



El primer lugar de la competencia lo obtuvo el actual campeón mundial y paralímpico Peter Kiss, de Hungría, con un tiempo de 45.94.



Díaz Aspiroz realizó un balance en sus redes sociales y expresó tener "un sabor agridulce", ya que valoró haber logrado disputar la final A, pero se lamentó por no haber entrado entre los primeros cinco. "Esa es la espina que me dejó este mundial", dijo.

"Me hago responsable de que no pude remar como sé hacerlo, pero bueno, cuestiones técnicas que no vienen al caso explicarlas. También pienso que hace 15 días atrás estaba en un juego paralímpico clasificando Nº 10 del mundo y con la espina de saber que éramos un bote para los 8 mejores del mundo, esto es así y debo entenderlo" comentó

"Es hora de volver a casa, barajar y dar de nuevo. Luego evaluar varias cuestiones de salud y veré cómo se sigue", dijo, y agradeció a "cada una de las personas que en este tiempo envíaron mensajes de aliento, a los que apoyaron en los buenos y no tan buenos momentos".

"Nunca dejen de pelear por sus sueños, y que nadie les quite el derecho de ser felices. Gracias y vamos Argentina siempre", cerró