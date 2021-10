El "Clausura" completó la primera

Local Inferiores

Está en marcha el torneo "Clausura". Hubo cinco duelos, para cerrar la fecha que arrancó el viernes con dos adelantos.

Se completó este sábado, con el grueso de la programación, la primera fecha del torneo "Clausura" de divisiones inferiores. Se trata de la tercera competencia del ciclo, que cuenta con la organización del Departamento de fútbol menor de la LFO.En este caso hubo un duelos con el total de los partidos (en Racing vs. Loma Negra quedó pendiente el de quinta), mientras que se jugó el clásico entre Hinojo y Sierra Chica. Se trata de un torneo todos contra todos, donde se invirtió la localía en relación al "Apertura" que se cerró la semana pasada.Estudiantes vs. Ferro C. Sud, en las dos canchas:Décima: Estudiantes 0 - Ferro C. Sud 2Novena: Estudiantes 1 - Ferro C. Sud 1Octava: Estudiantes 2 - Ferro C. Sud 1Séptima: Estudiantes 1 - Ferro C. Sud 0Sexta: Ferro 1 - Estudiantes 0 (viernes)Quinta: Ferro 2 - Estudiantes 2 (viernes)Loma Negra vs. Racing A. ClubDécima: Loma Negra 0 - Racing 2Novena: Loma Negra 2 - Racing 0Octava: Loma Negra 0 - Racing 0Séptima: Loma Negra 3 - Racing 3Sexta: Loma Negra 2 - Racing 5Luján vs. El Fortín, en el "Ricardo Sánchez":Sexta: Luján 0 - El Fortín 2Quinta: Luján 1 - El Fortín 4Atlético Hinojo vs. Sierra Chica, en el "Enrique De la Quintana":Décima: Hinojo 1 - Sierra Chica 0Octava: Hinojo 0 - Sierra Chica 1Sexta: Hinojo 0 - Sierra Chica 2Quinta: Hinojo 5 - Sierra Chica 0San Martín vs. Embajadores, en el "Pozo Serrano":Décima: San Martín 1 - Embajadores 0Octava: San Martín 0 - Embajadores 2Séptima: San Martín 0 - Embajadores 3Sexta: San Martín 2 - Embajadores 6