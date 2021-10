Ferro ganó y sigue arriba

Local Primera División

El "carbonero" venció a Embajadores y ya llega cinco victorias al hilo. También sumaron de a tres los escoltas (El Fortín y Racing), al igual que El Provincial, Loma Negra y Sierra Chica.

En forma íntegra, se jugó este domingo la quinta fecha del torneo "Apertura" denominado "Norberto Desanzo". Fue completó en Primera División, aunque debido al estado de los campos de juego sí hubo suspensiones en reserva.

El duelo central fue en el "Clemente Di Carlo", escenario en el cual Ferro Carril Sud venció 2 a 0 a Embajadores y así el "carbonero" se mantiene en la cima, con cinco victorias consecutivas.

Cristian Echarri y Esteban Valdez, uno en cada tiempo, marcaron para el equipo de César Arbío. Además, ganaron los dos escoltas y por eso se mantiene la distancia de tres puntos.

El Fortín superó 3 a 0 a Municipales, en la cancha de Ferro: Quimey Marín, Emiliano Piecenti y Marcos Bonavetti fueron los autores de los goles; en tanto que Racing A. Club -en Sierras Bayas- superó 2 a 0 a San Martín: marcaron Matías Ordozgoiti -penal- y Facundo Aguerre. El mismo delantero fue expulsado en la visita, en tanto que Yoel González vio la roja en el local.

Por su lado, El Provincial (Enzo Laborde y Manuel Cano) superó en el Parque Carlos Guerrero por 2 a 1 a Estudiantes (Lautaro Basterrica); Loma Negra (Facundo Hojman y Diego Ortega.) -en el "Enrique De la Quintana"- superó 2 a 1 a Atlético Hinojo (Nicolás Baca) y en el "Pedro Iriart Legorburu" Sierra Chica (Leandro Paiz y Jerónimo Belinchón) venció 2 a 1 a Luján (Federico González).

Posiciones: Ferro Carril Sud, 15; El Fortín y Racing A. Club, 12; Loma Negra, 10; El Provincial, Estudiantes, San Martín y Municipales, 6; Embajadores, 4; Atlético Hinojo y Sierra Chica, 3; Luján, 0.

Próxima fecha (sexta): Luján vs. Racing A. Club, Sierra Chica vs. Embajadores, Estudiantes vs. San Martín, Ferro C. Sud vs. A. Hinojo, El Fortín vs. El Provincial y Loma Negra vs. Municipales.