Más clasificados a Mar del Plata

Bonaerenses

Los protagonistas locales tuvieron acción y muchos ya lograron el boleto para una nueva final provincial, que tendrá su espacio en Mar del Plata.

Durante agosto y septiembre, en diferentes ciudades de la región, como fue el caso de Olavarría, se desarrolló la instancia Regional de los Juegos Bonaerenses 2021, y así siguió el desarrollo de la actividad que regresó con fuerza tras el parate obligado por la pandemia.Olavarría estuvo representada en variadas disciplinas, con una gran cantidad de deportistas clasificados a las instancias finales. Vale destacar que este año presenta una nueva modalidad y los seleccionados de deportes colectivos tendrán una instancia definitoria más, antes de saber su clasificación a la final en Mar del Plata, y es lo que resta para conocer el número final de atletas locales que estarán en la "feliz".Golf tendrá cuatro representantes: Conrado González Pini (Sub 15 masculino libre), Camila Molina (Sub 15 femenino libre), Thiago Pondepeyre (Sub 18 masculino libre) y Malena Bahía (Sub 18 mixto libre). A su vez, en tenis masculino Sub 16 Serafín Bianucci le ganó a su par de Tapalqué por 6-2 y 6-1 y se clasificó a la final provincial.También, con una representación de 30 atletas, Olavarría participó de la instancia regional de atletismo y obtuvo 16 clasificaciones: Lautaro Martín, Juana Martinefsky, Mariana Negrete, Paloma Wagner, Lautaro Taliavacchi, Ignacio Algañaraz, Lautaro Alvarez, Alfredo Ardiles, Joaquín Escaig, Tatiana Tonel, Ursula Vivas, Bautista Astiz, Agustín Bustos, Martinefsky-Wagner-Moro-Laborde (posta 4x100 femenino) y J. Escaig- V. Escaig- Alvarez - Algañaraz (posta 4x100 masculino).En el caso de gimnasia artística, la eliminatoria se realizó a través de una plataforma, donde se cargaron los videos de los ganadores locales. Luego se juzgaron los gimnastas de la región y los clasificados fueron Emilia Erripa, Nahiara Kees, Justina Vázquez, Azul Dambolena y Thiago Núñez.En básquetbol 3x3 masculino Sub 16 Olavarría le ganó la final a 25 de mayo; en beach voley femenino Sub 16 Olavarría superó en la final a Azul por 2 a 1. Y en el caso de las selecciones de equipos, los resultados fueron los siguientes, a la espera de una nueva instancia definitoria:Softbol Sub 17 femenino, Olavarría a Azul por 15 a 0; fútbol 11 femenino: en Sub 16 Olavarría 5 a 0 en la final a 25 de mayo y en Sub 18 el partido resultó empatado en 0, pero por penales Olavarría venció 3 a 2 a Las Flores. En rugby, Olavarría 22 a 5 a Azul en Sub16 y se clasificó.En hockey, las chicas Sub 14 les ganaron 3 a 1 a Azul y se clasificaron; en vóleibol los clasificados fueron los planteles femeninos Sub 15 y Sub 18 que ganaron sus respectivas finales a Azul y Bolívar por 2 a 0. Finalmente en handball masculino Sub 18 Olavarría le ganó la final 34 a 22 a Rauch.En Mar del PlataEl gobierno de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la baja sostenida del número de casos diarios de Covid 19 y del porcentaje de población ya inoculada, anunció que la final provincial de los Juegos Bonaerenses (edición 30º) se realizará en Mar del Plata.Desde el Ejecutivo provincial dieron a conocer que la competencia se realizará en noviembre y mantendrá su formato tradicional, de manera centralizada y presencial, en la ciudad balnearia. El evento, que contó con más de 100.000 inscriptos, se lleva a cabo desde marzo de este año, en articulación con diferentes áreas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la Subsecretaría de Promoción Sociocultural de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.