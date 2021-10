Los dos escoltas se acercaron

Local Primera División

Ferro, único líder del "Norberto Desanzo", empató 1 a 1 en su cancha ante Hinojo. Racing (goleó 8 a 1 a Luján) y El Fortín (2 a 1 a El Provincial) quedaron a un punto.

El torneo "Apertura", denominado "Norberto Desanzo", tuvo su continuidad este domingo con los seis encuentros en Primera División y reserva (sexta fecha). El dato fue el empate del líder Ferro Carril Sud, que así dejó en el camino sus dos primeros puntos en el actual torneo.

De esta forma, se acercaron los dos escoltas que ganaron sus partidos (Racing con una abultada goleada). También ganó Estudiantes, que sigue en la pelea más allá de que debe dos encuentros y por eso aún está lejos en la tabla de posiciones. A su vez, Embajadores sigue sin sumar puntos importantes (igualó ante Sierra Chica) y Loma Negra no se pudo acercar ya que igualó en su cancha.

Ferro Carril Sud (José Luis Vivas) igualó 1 a 1 en su cancha ante Atlético Hinojo (Alejandro Galmez). El "carbonero" sigue como líder, pero dejó puntos y así la tabla de compactó un poco más en la pelea por el "1" de la fase regular.

Además, Racing (Matías Ordozgoiti -2-, Luciano Rojas -2-, Juan Manuel Ponce -2-, Juan Etchegaray y Gianluca Cataldi) goleó en el "Pozo Serrano" por 8 a 1 a Luján. Así quedó como escolta, al igual que El Fortín (Emiliano Piecenti y Matías Abelairas), que en su cancha venció por 2 a 1 a El Provincial (Cristian Laffitte).

En otros resultados, Estudiantes (Emilio Seibel -2- y Leandro Castarés) venció por 3 a 0 a San Martín en el Parque Carlos Guerrero; Sierra Chica y Embajadores empataron 0 a 0 en el "Pedro Iriart Legorburu" y Loma Negra (Gabriel Rivas) y Municipales (Leonardo Sampaoli) terminaron 1 a 1 en el estadio del "Celeste".

Posiciones: Ferro Carril Sud, 16; El Fortín y Racing A. Club, 15; Loma Negra, 11; Estudiantes, 9; Municipales, 7; El Provincial y San Martín, 6; Embajadores, 5; Atlético Hinojo y Sierra Chica, 4; Luján, 0.

Próxima fecha (séptima): Embajadores vs. Luján, Racing vs. Estudiantes, Hinojo vs. Sierra Chica, San Martín vs. El Fortín, Ferro vs. Municipales y El Provincial vs. Loma Negra.