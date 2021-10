Un cierre a puros goles

19.10 | Local FUTBOL LOCAL. El Fortín venció 5 - 1 a San Martín

Triplete de Pablo Ponce, más los festejos de Gustavo Tolosa y Emilio Piecenti. Para el "León Serrano" anotó Alejandro Bianciotto. El Fortín alcanzó la línea de Racing y están a 1 punto de Ferro.

El cierre de la 7ª fecha del torneo Apertura "Norberto Antonio Desanzo" ocurrió el lunes por la noche con la goleada del Club Social y Deportivo El Fortín sobre San Martín de Sierras Bayas por 5 a 1 con un triplete de Pablo Ponce, más los festejos de Gustavo Tolosa y Emilio Piecenti. Para el "León Serrano" anotó Alejandro Bianciotto.

De esta manera, el equipo conducido técnicamente por Gabriel Senzacqua es junto con Racing Atletic Club, uno de los escolta en la tabla de posiciones del fútbol local, que tiene como líder a Ferro Carril Sud que viene de golear a Municipales por 5 a 1.

Cuarto marcha Loma Negra con 14, quinto Estudiantes con 9, sexto Embajadores con 8, mientras que Sierra Chica y Municipales comparten el séptimo puesto con 7 unidades.

San Martín y El Provincial suman 6, penúltimo Club A. Hinojo con 4 y cierra sin unidades Luján.

El 8º capítulo tendrá los siguientes partidos: Hinojo vs. Luján, Estudiantes vs. El Fortín, Municipales vs. Embajadores, Racing vs. Loma Negra, El Provincial vs. Sierra Chica y San Martín vs. Ferro.