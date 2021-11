Valentina Cisneros jugará el Mundial

Handball

Con Valentina Cisneros, la Argentina ya tiene la lista definida para el Mundial. Será el diciembre, en España.

La Garra (selección femenina de handball) ya tiene su nómina de atletas que representarán a nuestro país por undécima vez en la historia en un Mundial. Y entre las convocadas figura la olavarriense Valentina Cisneros, quien de esta forma tendrá otra gran chance con la camiseta nacional.Habrá apenas dos modificaciones en la nómina de atletas convocadas con respecto al reciente Centro-Sur disputado en Asunción, en donde Argentina sacó pasajes para España luego de meterse entre los tres mejores equipos (quedó en el segundo puesto por la derrota ante Brasil).Gallardo refuerza el arco con la convocatoria de Ayelén Rosalez, de gran presente en la Liga Guerreras de España con su club Porriño, quien reaparece en una lista de convocadas después de tres años. La última vez había sido para disputar un test-match ante Las Guerreras españolas en septiembre del 2018.Otra novedad en la lista en comparación al certamen en la capital paraguaya es el de Delfina Ojea, lateral izquierdo de 18 años que viene de ser subcampeona nacional con River Plate en Mendoza. Esta vez no estará Martina Lang, junto a Ojea dos atletas de gran proyección a futuro y que el entrenador decide ir alternando para comenzar a darles rodaje internacional.El fixture de la Argentina en el Mundial de España (horarios de nuestro país) es el siguiente: miércoles 1 de diciembre: España vs. Argentina (a las 15.30); sábado 4: Austria vs. Argentina (a las 13) y lunes 6: Argentina vs. China (a las 13).Lista de 18 jugadorasArqueras: Marisol Carratú (Mecalia Atlético Guardés), Leila Niño (Vélez Sarsfield) y Ayelén Rosalez (Porriño). Centrales: Micaela Casasola (Porriño) y Macarena Sans (Gurpea Beti-Onak).Laterales: Elke Karsten (Molde HK), Manuela Pizzo (Skara HF), Luciana Mendoza (Merignac), Macarena Gandulfo (Ardèche Le Pouzin HB07), Malena Cavo (Súper Amara Bera Bera) y Delfina Ojea (River Plate).Extremos: Rosario Urban (Dijon), Ayelén García (River Plate), Valentina Cisneros (CID Moreno) y Lucia Dalle Crode (Estudiantes La Plata).Pivots: Antonela Mena (CID Moreno), Giuliana Gavilán (Plan de Cuques) y Rocío Campigli (Rincón Fertilidad Málaga).Cuerpo técnico: Eduardo Gallardo (entrenador), Hernán Siso (asistente), Priscila Álvarez (preparadora física) y Santiago Bruno (kinesiólogo).Fuente: selección argentina de handball