Tres medallas en el primer día

Juegos Bonaerenses

Olavarría comenzó su actuación en la final provincial en Mar del Plata. Ya se metió en el medallero, con dos preseas en deportes y una en cultura.

Comenzaron los Juegos Bonaerenses 2021 y Olavarría ya sumó dos medallas en la primera jornada de competencias, en deportes, mientras que en la rama cultural Tomás Ferrari -con su número de stand up- consiguió una presea de plata en categoría universitario.

Por deportes, Irineo Macías consiguió la medalla de plata en acquatlón, mientras que Martín Lautaro consiguió un bronce en 2000 metros Sub 14. En otra de las participaciones de atletismo, Agustín Bustos finalizó séptimo en la prueba de 100 metros con vallas masculino.

En cuanto a resultados de disciplinas que continúan su participación en los Juegos, el plantel de Softbol Sub17 femenino le ganó 6 a 3 a Daireaux.

La dupla de Pía Morley e Ingrid Conte, de beach voley, le ganó a la mañana por 2 a 0 (21-12 y 21-11) a la dupla de Ezeiza, mientras que por la tarde cayó ante San Antonio De Areco por 2-0 (21-8/21-19).

El plantel de rugby Sub16 masculino ganó por no presentación, ya que el equipo rival de Coronel Suárez no se presentó en la competencia. En hockey Sub 14 femenino hizo lo propio con General Pueyrredón, a quien le ganó por 7 a 0.

En básquetbol Sub 13 masculino cayó 60 a 47 ante General Pueyrredón; al plantel 3×3 universitario femenino no se le presentó su rival de Moreno y Sub17 masculino ganó 65 a 61 a General Pueyrredón.

En fútbol 11 femenino Sub 16, las olavarrienses cayeron por 2 a 0 con Necochea. En fútbol tenis universitario femenino Olavarría ganó 2 a 1 a La Plata y 2 a 0 a Dolores; el masculino Sub 18 perdió 2 a 1 con Carmen de Areco y 2 a 0 con General Belgrano; y el universitario masculino le ganó 2 a 1 a Benito Juárez.

En el tenis de mesa Sub 18 masculino, el jugador local cayó ante su par de Tigre por 2-3(8-11/9-11/13-11/13-11/9-11). En tenis Sub 16 masculino, Serafín Bianucci ganó a su rival de Lomas de Zamora por 4-2/1-4 y 10-8, mientras que en universitario masculino Juan Cruz Dimarco hizo lo propio frente a Mercedes por 4-2 y 5-3.

Gimnasia Artística tuvo cuatro representantes, con la participación de Ludmila Rojas Trumpio, el sexto lugar de Justina Vázquez, la séptima colocación de Emilia Erripa y el onceavo para Nahiara Kees. Tres gimnastas son del Gimnasio Vida Boa y una del CEF N° 44.

Por último, los representantes de ajedrez obtuvieron los siguientes resultados: en Sub 14 femenino Florencia Lamique ganó la primera partida por no presentación de Candela Bachino, de Merlo, y perdió la segunda contra Valentina Oyola, de Mar del Plata.

De Sub 18 masculino Lionel Manuel ganó sus dos partidas: la primera contra Agustín Anderica, de Rivadavia, y la segunda contra Kevin Zheng, de General Madariaga.

En Universitario masculino Bernardo Costanzo perdió la primera contra Tomás Kapitanchuk, de Almirante Brown, y ganó la segunda contra Franco Saracho, de Pilar.

Fuente: prensa Municipal