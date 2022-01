Ferro espera por Rodríguez Acosta y Embajadores aún tiene varias bajas

04.01 | Federal Regional Amateur

El "Carbonero" será visitante ante Alvear y Embajadores recibirá a Costa Brava. Los partidos irán el domingo desde las 20.



Pasaron las Fiestas, y de este modo ayer los dos planteles olavarrienses que compiten en el Torneo Regional Amateur retomaron los entrenamientos. Ahora ya metidos en lo que será la segunda instancia de la competencia, con los playoffs que determinarán quién será el mejor de la Región Pampeana Sur, y a su vez clasificado para jugar la final por el ascenso al Federal "A" de fútbol.

Y el panorama no cambió demasiado: Embajadores mantiene una lista importante de lesionados y Ferro Carril Sud está prácticamente complejo, incluso con un jugador más ya que ayer Uriel Raponi se sumó a los entrenamientos: fue el último refuerzo confirmado, pero no estaba trabajando con el grupo, lo que sí ya hace de cara a la segunda parte del torneo y así arrancó su segundo ciclo en el club tras la experiencia en el 2019.

En el "carbonero", que la semana pasada se midió en un amistoso ante Balonpié, la única baja es la de Ramiro Rodríguez Acosta, quien se lesionó en la segunda fecha ante Embajadores y desde allí no formó más parte del equipo. El jueves será sometido a nuevos estudios, para ver cómo se encuentra, y luego se definirá cuáles son los pasos a seguir para el volante ex Círculo Deportivo.

De esta forma, el DT trabajará en la semana para determinar cómo saldrá a jugar el equipo ante Alvear FC, equipo pampeano, en el duelo que será como visitante el próximo domingo a las 20. A la semana siguiente cerrarán la llave en la ciudad.

El panorama del CEO es distinto, porque aún tiene lesionados en el plantel: volvieron a trabajar Alejo Di Carlo, Emilio Scipioni y Nahuel Moro, ya recuperados de distintas dolencias, pero por distintos motivos hubo ausencias: no estuvieron los arqueros Rodrigo Vivas (personal) y Franco Kratina (llegará hoy a la ciudad), el defensor Franco Carlucci (no llega, lesión en la rodilla) y el polifuncional Braian Bortolotti (oído, no tendrá problemas para el domingo).

A su vez, otros futbolistas hicieron trabajos en forma diferenciada: Joel Zalazar y Juan Alvarez por una contractura, mientras que Bruno Di Bello se recupera de un esguince de tobillo (se estima que llega para el duelo). Tampoco fue de la partida Bernardo Bevilacqua, quien se recupera de una dura lesión pero producto de un accidente con la moto.

En este caso Embajadores será local el domingo a las 19.30 frente a Costa Brava, para cerrar la historia a la semana siguiente en General Pico. Los dos ganadores se medirán entre sí en la segunda llave de playoffs de la competencia que organiza el Consejo Federal.

Vale recordar que Ferro y Embajadores se clasificaron como primero y segundo, respectivamente, en la zona de los olavarrienses. Por el otro lado se medirán Liniers de Bahía Blanca - Huracán de Tres Arroyos e Independiente de San Cayetano - Balonpié de Bolívar.