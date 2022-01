A Ferro se lo empató Alvear

09.01 | Federal Regional Amateur

Ferro (gol de Franco Hammerschmidt) estaba en ventaja en el primer tiempo, pero Alvear lo igualó y terminaron 1 a 1. Se define en el "Colasurdo".

Ferro Carril Sud regresó anoche desde la provincia de La Pampa con la serie abierta, ya que empató 1 a 1 en su visita a Alvear, y así todo se resolverá la próxima semana en el estadio "Domingo Francisco Colasurdo" ya que solamente uno de los dos pasará a la siguiente ronda del Torneo Regional Amateur.



El "carbonero", al mando de Gustavo Romanello, mantuvo su invicto en la competencia ya que en la zona empató cuatro y ganó dos, lo que le alcanzó para ser el primero. Por eso ayer empezó como visitante, y ahora tendrá la chance de hacer valer su localía (en el "Colasurdo" igualó dos y ganó el restante).



Pero desde ayer la historia es otra, porque se trata de series de 180 minutos donde nadie se quiere equivocar ya que ante un mínimo error te podés quedar al margen de la pelea por los ascensos que la categoría entrega al Torneo Federal "A" de fútbol.



El DT Gustavo Romanello, que tuvo algunas bajas como José Vivas y Quimey Marín (se verá si llegan para la revancha), apostó por un cambio en la formación ya que metió a Mathias Buongiorno en la última línea y adelantó a Hammerschmidt, quien se sumó más al ataque y tuvo la chance de convertir en el primer tiempo, aunque luego llegó el empate en la etapa final.



El juego comenzó con intensidad, sin demasiadas pausas en la mitad y ambos tratando de presionar bien arriba. Alvear FBC con Parodi de punta, con Morete cerca y apostando por afuera con Flores o Viangule que se desprendió por su lateral. La visita, con Troncoso y Pierce más adelantados, pero con cercanías en Hammerschmidt, Cardozo o Borda.



Y mientras Alvear FBC trataba de encontrarse en los últimos metros, Ferro pegó de entrada. Fue a los 14 minutos con un largo pelotazo de Fernández, desde el fondo: Pierce la bajó de cabeza para Troncoso, quien cedió a Franco Hammerschmidt que con un potente zurdazo cruzado hacia el poste izquierdo clavó el 1 a 0.



En ese contexto, Alvear FBC salió a buscar, pero su oponente con un mediocampo activo lo contuvo. El Azul no pudo por los andariveles y cuando centralizó chocó con una defensa bien parada.



Así y todo, a los 25 minutos tuvo el empate, Flores cambió de izquierda a derecha, Viangule metió el centro y la volea de Parodi metido en la zona caliente se fue apenas arriba del ángulo superior derecho. No hubo grandes acciones para marcar hasta el descanso. Morete, cuando intentaba, era cortado con falta y a los dirigidos por Lovera le faltó esa pizca de lucidez para herir a su rival.



A la vuelta, Ferro apuró de entrada, antes del minuto, y con Hammerschmidt, pero el larguero devolvió la pelota. Desde esa acción profunda, Alvear FBC inmediatamente tomó el comando del juego y con otra dinámica, empezó a generar lo suyo.



A los 5 minutos un tiro libre de Morete, rasante, se fue pegado a un poste. En otra, Parodi habilitó a Morete pero el disparo no tuvo problemas. Y Viangule tuvo dos: la primera con un remate que el arquero devolvió con su cuerpo y luego, tras tiro de esquina de Morete, anticipó de cabeza y se fue cerca.



Ferro, en ese marco, intentó conservar la ventaja, pero a los 30 minutos Flores logró meter uno de esos centros picantes, Morete no pudo en primera instancia pero Alex Sosa la empalmó junto a un palo para el 1 a 1, que dejó todo en pardas.



El "carbonero" se metió otra vez en territorio contrario, mientras que Alvear FBC empezó a sentir el desgaste de un trámite bravo. El local terminó mejor, con chances que controló Fernández (ex Ferro de Pico), pero todo se cerró con el 1 a 1 y de cara a la revancha en la ciudad.



El resto. Se jugaron ayer otros dos encuentros por la Región Pampeana Sur: Balonpié de Bolívar (Facundo Iriarte) le ganó por 1 a 0 en su casa a Independiente de San Cayetano, mientras que Huracán de Tres Arroyos y Liniers de Bahía Blanca igualaron 0 a 0 en el partido que dirigió Jerónimo Gallo.



Síntesis del partido

ALVEAR: Martín Cabrera; Tomás Viangule, Axel Barón, Exequiel Casas, Agustín Céspedes; Marcos Azcurra, Kevin Smaldone, Darío Rivadero, Gabriel Flores; Emanuel Morette y Lucas Parodi. DT: Carlos Lovera.

FERRO C. SUD: Pablo Fernández; Alan Benítez, Horacio Balbuena, Enzo Suárez, Mathias Buongiorno; Joaquín Cardozo, Gastón Borda, Maximiliano Gargaglione, Franco Hammerschmidt; Alfredo Troncoso e Ignacio Pierce. DT: Gustavo Romanello.

GOLES: 14m. PT Franco Hammerschmidt (FCS) y 30m. ST Alex Sosa (A).

CAMBIOS. En Alvear: Alex Sosa por K. Smaldone. En FCS: Jonathan Campos por M. Gargaglione, Lorenzo Ferrara por I. Pierce, Uriel Raponi por E. Suárez y Emmanuel Sbardolini por F. Hammerschmidt.

ESTADIO: "De la Avenida". ARBITRO: Cristian Rubiano (Santa Rosa).