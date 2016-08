"Estos Juegos me agarran con chances de pelear por una medalla"

79902

25.08 Paralímpicos Río 2016

El hijo de Lobito será el abanderado de la delegación argentina en los Juegos Paralímpicos Río 2016, que contarán además con la participación del olavarriense Lucas Díaz.

Gustavo Fernández, hijo del entrenador de Estudiantes, pasó días atrás por los estudios de Paradeportes Radio para hablar de su participación en los Juegos Paralímpicos Río 2016, donde será el abanderado de la delegación argentina.

"Vengo entrenando muy bien, ajustando los últimos detalles. Tuve tres meses de competencia intensos en Europa pero un Paralímpico es distinto. Estoy preparando la cabeza, va a ser fundamental estar centrado. Siento que me falta ser más estable emocionalmente, porque el tenis es muy de la cabeza, y en eso estoy trabajando", dijo el cordobés.

Gustavo será el quinto favorito del certamen de singles y competirá en dobles junto a Agustín Ledesma (también competirá Ezequiel Casco en singles). Sobre sus fortalezas y carrera, expresó: "Soy un jugador luchador, con un mejor revés que drive. Soy aguerrido, difícil de vencer, de frustrar. Siento que estoy en gran nivel, pero ojalá que mi plenitud sea mucho más arriba. No me obsesiona el ranking, no le presto atención a eso. Si algún día toca ser el número uno, será una consecuencia".

Se viene Río 2016 y no será un torneo más para la carrera del nacido en Río Tercero. "La competencia es cerca de Argentina y van a ir muchos familiares. Estos Juegos me agarran más grande, más maduro y con chances de pelear por una medalla. Además, el honor y orgullo que me genera ser el abanderado. Siento presión, pero es una presión linda. Va a ser duro el torneo, está parejo este año, pero estoy dispuesto a arremangarme y luchar como siempre", cerró Fernández.