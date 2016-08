De estadio en ruinas, a estadio modelo

80009

Local Reapertura del "Buglione Martinese"

Dentro de una semana Racing volverá a jugar en su cancha, donde no pudo actuar a lo largo del campeonato local por las refacciones que le cambiaron la cara y lo convirtieron en uno de los mejores escenarios del interior provincial.Entrá y recorrelo a través de un video.

Un gigante envejecido, desmejorado, casi en ruinas, ha recuperado su esplendor en menos de un semestre. El domingo que viene, cuando Racing reciba a Luján por la segunda fecha de la tercera rueda del campeonato de primera división que organiza la Liga de Fútbol de Olavarría, el "Buglione Martinese" volverá a ser la casa de cómodo líder del certamen.

Lo había advertido Carlos Orifici en aquella tumultuosa Asamblea de fines de 2015, cuando un desprendimiento de la nefasta barrabrava exigió participar en el pasado Federal C. "No podemos pensar en jugar un campeonato del Consejo Federal hasta que no tengamos un estadio en condiciones" fue la respuesta del hoy presidente.

En ese noviembre el tema en cuestión era el piso, pésimo desde siempre (aún desde cuando Loma Negra jugó allí sus dos campeonatos Nacionales), en el último tiempo había llegado a una situación impresentable.

Parecía ese el único lugar importante para afrontar, pero el trabajo abarcó muchísimo más que eso. "Hemos utilizado más de 1000 litros de pintura de primera calidad, porque no queremos que esta imagen se diluya en pocos meses" comentó este jueves un dirigente, mientras observaba casi el final de obra.

Y el número no asombra: se pintaron los accesos, las boleterías, las tribunas (por delante y por detrás) y las dos cabeceras; se refaccionaron, iluminaron y pintaron los pasillos interiores que unen los vestuarios con la cancha; se pintaron y refaccionaron los baños y las duchas visitantes.

El trabajo más duro tal vez, fue la restauración y el pintado de todo el anillo interior del campo de juego; las labores también llegaron a las cabinas de prensa (muy deterioradas tiempo atrás) y el cercado varias decenas de metros cuadrados ganadas al arroyo Tapalqué; la semana anterior se alambró esa franja costera, desde el ingreso por Avenida Sarmiento hasta la confitería de la pileta.

Habrá nuevos bancos de suplentes, que llegaron sobre el filo del fin de semana (dicen que por ello la reinauguración se postergó una semana más). Paradójico, en los dos mil caracteres anteriores casi no apareció otra mención sobre el campo de juego, que parecía el motivo excluyente de preocupación seis meses atrás.

Pues su verde sólo merece ir el próximo domingo, y apreciarlo...